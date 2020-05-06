Kırgızistan'daki Türkler Kovid-19 ile mücadeleye destek oluyor
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Kırgızistan'daki Türkler Kovid-19 ile mücadeleye destek oluyor

Kırgızistan'daki Türkler Kovid-19 ile mücadeleye destek oluyor
06.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:42

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'daki Türk hayırseverlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'daki Türk hayırseverlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiklerini söyledi.

Fırat, AA muhabirine, Kovid-19 sebebiyle karantina tedbirlerinin alındığı Kırgızistan'da ekonomik sıkıntı yaşayanlar için elçiliğin koordinasyonunda kamu ve özel sektör iş birliğinde başlatılan gönüllü yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Ülkede ilk vakanın 18 Mart'ta tespit edilmesinin ardından 25 Mart'ta olağanüstü hal ve gece sokağa çıkma yasağının uygulandığını belirten Fırat, Kırgızistan'ın Kovid-19 ile mücadeleyi çok iyi yürüttüğünü kaydetti.

Fırat, bu süreçte, büyükelçiliğin eş güdümünde gıda, içecek, bankacılık ve inşaat sektöründe çalışan Türk hayırseverlerin yanısıra büyükelçilik çalışanlarının katılımıyla bir fon oluşturarak, çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Fırat, fonda toplanan paralarla da yardıma muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını vurguladı.

Ramazanda 4 bin 500 gıda kolisi dağıtılacak

Ülkede Kovid-19 önlemleri nedeniyle mahsur kalan Türk tır şoförlerinin bulunduğunu hatırlatan Fırat, "Kırgızistan'ın değişik şehirlerinde vatandaşlarımız yaşıyor. Ülkeler arasında ticaret yapan Türk tır şoförleri de var burada. Biz de onların her türlü ihtiyacını gidermek için Kırgız Kızılayı aracılığıyla ulaşıyoruz ve yardımda bulunuyoruz. Sürekli temastayız." diye konuştu.

Fırat, Bişkek'te iki Türk lokantası ile anlaşarak, Kovid-19 ile mücadele eden 500 sağlık çalışanı ile 500 polis memuruna 15 gün boyunca öğle yemeği ikram ettiklerini aktardı.

Geneli öğrenci olmak üzere Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların iki farklı tarihte Türkiye'ye dönmelerini sağladıklarını belirten Fırat, Kırgızistan'a da Türkiye'deki vatandaşlarının geri dönüşü için yardımcı olduklarını dile getirdi.

Fırat, Türkiye'nin Kırgızistan'da Kovid-19 ile mücadeleye destek verdiğinin altını çizerek, bu kapsamda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine (KTMÜ) ait 250 yataklı yurdu ve başkent Bişkek'te 2017'de inşaatı tamamlanan 52 yatak kapasiteli Türkiye-Kırgızistan Dostluk Hastanesinin kısmi olarak Kırgızistan Sağlık Bakanlığına geçici devrini sağladıklarını kaydetti.

Bir Türk bankası tarafından Bişkek Belediyesi aracılığıyla 2 bin kişiye yardımda bulunulduğunu, bir Türk'ün işlettiği 40 odalı otelin de Türk vatandaşlarına ücretsiz hizmet verdiğini belirten Fırat, birçok Türk şirketin de halka ve yerel makamlara tıbbı ve insani yardımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Fırat, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla Bişkek'te yaklaşık 500 gıda kolisi dağıttıklarını anımsatarak, ramazanda 4 bin 500 kolinin dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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