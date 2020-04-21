Kırgızistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
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Kırgızistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal ve 20.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanan Kırgızistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.

21.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:09
Kırgızistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal ve 20.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanan Kırgızistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türkiye, Kırgızistan'a Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak gönderdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin duyurusu üzerine imzalı taahhütnameleri ile başvuran kişilerin listesi, vatandaşların durumuna göre şekillendi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad ve Oş şehrindeki vatandaşlar, Büyükelçiliğin girişimiyle otobüslerle başkent Bişkek'e getirildi.

Vatandaşlar, başkentte bir Türk'ün işlettiği otele yerleştirildi.

Sabah erken saatlerde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü girişinden otobüslerle alınan yaklaşık 300 kişi, Manas Uluslararası Havaalanı'na getirildi.

Vatandaşlar, THY'ye ait uçak ile TSİ 10.00'da Türkiye'ye hareket etti.

"Ben, büyük ihtimalle 5 veya 6 ay buradayız diye düşündüm"

Yolculardan Bedirhan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'a 10 yıl önce öğrenci olarak geldiğini, lisans eğitimi aldığı Turan Yazgan'ın önderliğindeki Celalabad'daki İktisat ve Girişimcilik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olduğunu söyledi.

Can, ilk Kovid-19 vakasının Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde görüldüğünü, uçuşların durdurulduğunu ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, "Ben, büyük ihtimalle 5 veya 6 ay buradayız diye düşündüm." dedi.

Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Can, "Birincisi, Türkiye'deki sağlık şartlarını çok iyi biliyoruz. Bu bize büyük güven veriyor. Vaka sayısı çok olsa da ben Türkiye'ye gitmek istiyorum. Ülkemde kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. İkincisi, kendi ülkemin hekimlerine ve devletime emanet olduğum sürece benim canıma bir şey gelmeyeceğinden eminim." diye konuştu.

"Devletimiz bize büyüklüğünü gösterdi"

Can, "Devletimiz bize büyüklüğünü gösterdi. Bişkek'ten 560 kilometre uzaklıktaki Celalabad şehrine 6 kişinin alınması için araç gönderildi. Yolda 40 tane denetim noktası vardı. Tüm geçişler 24 saatte diplomatik yollarla alınan izinler ile çözüldü. İşte bizim devlet bu kadar büyük bir devlet." ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı artıyor

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgınının küresel çapta yayılmasının ardından Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası, Celalabad bölgesinde 18 Mart'ta tespit edildi.

Kırgızistan'da hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu.

Ayrıca yurt içi ulaşım kısıtlamalarından sokağa çıkma yasağına kadar salgını önlemeye yönelik tedbirlere başvuruldu.

Kırgızistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 590'a çıktı, 216 kişi iyileşti ve 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kırgızistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Kaynak: AA

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