Kırgızistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi
Kırgızistan bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının getirilmesi için başkent Bişkek'e gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a indi.
21.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:39
Kırgızistan bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının getirilmesi için başkent Bişkek'e gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a indi.
Kırgızistan'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Bişkek'ten aldığı yolcularla saat 15.25'te İstanbul Havalimanı'na geldi.
Yolcular sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, bindirildikleri otobüslerle karantinaya alınacakları Ataşehir'deki Mimar Sinan Yurdu'na götürüldü.
Tahliye edilenleri götürecek otobüsün personelinin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.
Kaynak: AA