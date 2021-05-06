Kırgızistan'daki Türk öğretmenler Yunus Emre'yi andı
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Kırgızistan'daki Türk öğretmenler Yunus Emre'yi andı

Kırgızistan'daki Türk öğretmenler Yunus Emre'yi andı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Kültür Sanat

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görevli Türk öğretmenler, büyük Türk düşünürü ve halk ozanı Yunus Emre'yi andı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görevli Türk öğretmenler, büyük Türk düşünürü ve halk ozanı Yunus Emre'yi andı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk okulunda, 2021 yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olması münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, okul yönetimi, öğretmenler ve Bişkek'teki Türk kurumlarının yetkilileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğretim görevlilerin çaldığı Türk enstrümanlarıyla ve Türk Orta Okulu öğretmenlerin okuduğu çeşitli ilahi ve şiirlerle devam etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, burada yaptığı konuşmada, 2021 yılının, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin vefatlarının 700'üncü yılı olduğunu belirtti.

Doğan, İstiklal Marşı'nın bağımsızlığın kaynağı, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu kültürünün temeli ve Yunus Emre de irfan kaynağı olduğunu vurguladı.

Türk öğretmenlerinin, ilim ve bilim elçileri ve Anadolu irfanının temsilcileri olduğunu ifade eden Doğan, "Anadolu irfanının doğduğu yerde tanıtımını yapacağız ve kökü burası olan bu hazineleri kaynağı ile buluşturacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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