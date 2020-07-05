Kırgızistan'daki Türk iş adamlarından Kovid-19 ile mücadeleye destek
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Kırgızistan'daki Türk iş adamlarından Kovid-19 ile mücadeleye destek

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Türk iş adamları, Kırgızistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede acil ihtiyaç duyulan 50 solunum cihazı yardımında bulundu.

05.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:39

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Türk iş adamları, Kırgızistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede acil ihtiyaç duyulan 50 solunum cihazı yardımında bulundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin eş güdümünde Türkiye'den siparişi verilen 50 solunum cihazı, kargo uçağıyla Bişkek'e getirilerek Kırgız yetkililere teslim edildi.

Cihazların teslimi, Uluslararası Manas Havalimanı'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kalısbek Şadıhanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk iş adamlarının yardımını takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Şadıhanov, hasta tedavisinde kullanılan solunum cihazına çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Türk tarafının yaptığı bu yardım tam zamanlı. İnşallah, hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Behzat Erten ise ülkede son günlerde salgının hayli arttığına dikkati çekerek, "Kırgız halkına yardım etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasi Genel Müdürü Ermek Omuraliyev de salgının üstesinden birlik ve beraberlik sayesinde geleceklerini belirtti, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçliğine, Türk iş adamlarına ve pandemi döneminde Kırgızistan'a çeşitli ülkelerden yük taşınması konusunda katkı sağlayan Türk Hava Yolları (THY) yönetimine teşekkürlerini iletti.

Söz konusu tıbbi malzemelerin getirilmesinde organizasyon işlerini yürüten Kırgızistan Demir Bankası Genel Müdürü Şevki Sarılar da "Türk Büyükelçiliği çalışanları ile iş adamlarımız 50 adet solunum cihazını satın aldık ve Kırgız yetkililere teslim ettik. Burada katkısı olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Sarılar, Türkiye'nin pandemi döneminde dünyada din ve ırk gözetmeksizin 130'dan fazla ülkeye sağlık yardımda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kırgızistan'daki Türk iş adamlarından Kovid-19 ile mücadeleye destek

Kaynak: AA

Manşet

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