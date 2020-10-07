Kırgızistan'daki seçim beklenenden çok daha büyük bir değişime yol açabilir

Kırgızistan'da 4 Ekim 2020 tarihinde milletvekili seçimleri gerçekleştirildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim 2020 tarihinde milletvekili seçimleri gerçekleştirildi. Seçimlere katılmak üzere Merkez Seçim Komisyonu'na 44 parti başvurdu. Bunlardan 16 parti seçimlere girebilmek için gerekli şartları yerine getirdi. Böylece bu 16 parti Merkez Seçim Komisyonu'ndan seçime katılabilmek için izin aldı. Bununla birlikte, oy pusulasında "hepsine karşı" seçeneği de yer alıyor. Çoğunluğun bunu tercih etmesi durumunda seçimin tekrarı gerekiyor ve aday olan milletvekili adaylarından hiçbiri yenilenecek seçimde aday olamıyor. Yüz yirmi milletvekilinin bulunduğu Kırgızistan Meclisi için seçimlere katılmak üzere toplam 1912 milletvekili adayı başvuruda bulundu. Yedi bölgede 2 bin 429 sandıkta ve yurtdışındaki 45 sandıkta oy kullanma işlemleri tamamlandı. Toplam seçmen sayısı 3 milyon 523 bin 532 idi. Kırgızistan seçim sistemine göre milletvekilleri 5 yıllığına seçiliyor ve bir siyasi parti en fazla 65 milletvekili çıkarabiliyor.

496 bin 239 seçmen 2 numaralı formu doldurarak kayıtlı olmadığı başka bir yerdeki sandıkta oy kullanma talebinde bulundu. Bu seçimler itibariyle Otomatik (Elektronik) Oy Sandıkları bütün seçim merkezlerinde kullanılmaya başladı. Yüz tanıma, parmak izi ve yeni kimlik belgelerinin tanımlanması ile oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Bu yönüyle de Kırgızistan'da ilk defa dijital sistemlerle seçimler yapılmış oldu.

Türkiye'den seçimlere yardım

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri seçimlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Kırgızistan Merkez Seçim Kurulu'na 100 bin dolar tutarında yardımda bulundu. Bu yardımlarla seçim esnasında kullanılacak ekipmanların ve malzemelerin temin edilmesi planlandı. Bunun yanında Türkiye'den seçim gözlemcisi olarak bir heyet de geldi.

Seçim öncesi tartışmalar ve olaylar

Oy karşılığında bazı partilerin para dağıttığı, seçimin belli grupların menfaati doğrultusunda finanse edildiği iddiası, seçim sürecindeki en önemli tartışmalardan birini teşkil etti. Radyo ve televizyon kanallarındaki parti temsilcilerinin birbirlerine ağır ithamlar yönelttiği de görüldü. Ayrıca bu tartışma sürecinde gerek Aravan kasabasındaki parti taraftarları gerekse partilerin milletvekili adayları arasında kavgalar da yaşandı.

Avrasyacılık tartışmaları

Seçime bir hafta kala Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Soçi'de Vladimir Putin ile görüştü. Ceenbekov-Putin görüşmesi çok daha önceden planlanan bir görüşme olmasına rağmen, çeşitli sebepler gösterilerek uzun süredir erteleniyordu. Rusya başkanlık web sayfasında görüşmenin konusu "Rus-Kırgız stratejik ortaklık ve ittifakının gelecekteki problemleri ve gelişiminin ele alınması, özellikle ticari-ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliği ile Avrasya sahasındaki entegrasyonun daha da derinleştirilmesinin ele alınması" olarak açıklandı.

Rusya başkanlık web sayfasında yapılan bu açıklamada dikkat çeken konuların başında, Avrasya sahasındaki entegrasyonun daha da derinleştirilmesi geliyor. Bu görüşmeden önce, (cumhurbaşkanının da partisi olan) Birimdik adlı iktidar partisinin başkanı ve milletvekili adayı Marat Amankulov'un Avrasya birliği entegrasyonu çerçevesinde Kırgızistan'ın Rusya ile birleşmesi gerektiği yönünde yaptığı ve ülkede büyük bir tepki toplayan açıklama da önemliydi. Bu ziyaret öncesinde, iktidar partisi, ülkedeki birçok reklam panosunda "Avrasyacılık, Halkların ve Kültürlerin Birliği" sloganının yer aldığı reklam afişlerini yaygın bir şekilde kullanmaya başlamıştı.

Birimdik Partisi başkanının Avrasyacılık ile ilgili yaptığı açıklamaya karşı, 28 Eylül'de farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı küçük bir tepki mitingi yapıldı. Bu mitinge Birimdik, Kırgızstan ve Mekenim Kırgızstan partileri haricindeki diğer siyasi partiler katıldı.

Genel olarak bakıldığında, iktidar partisi olan Birimdik'in Avrasyacılık söylemleri ve politikasıyla, seçimlerin sonucunda oluşabilecek olumsuz süreçlerde Rusya'nın desteğini almayı amaçladığı söylenebilir.

Seçim günü

Sabah 08.00'de seçimler başladı ve 20: 00 itibariyle sandıklar kapandı. Seçimlere yerli ve yabancı bin civarında gözlemci katıldı. Bilhassa ulusal haber organları aktif bir şekilde seçim bölgelerinden canlı yayınlar yaptılar. Otobüslerle toplu olarak seçim noktalarına getirilen, kullandıkları oyun fotoğrafını cep telefonuyla çeken seçmenler, sandık bölgelerinde ellerindeki listelerden kendilerine oy verenlerin gelip gelmediğini kontrol eden insanlar, belli partilerin oy karşılığında ne kadar para dağıttığıyla ilgili görüşmeler, seçmenlerin taktıkları maskelerdeki özel işaretler, seçimlere hile karıştırıldığıyla ilgili tespit edilen deliller olarak gün boyunca basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlandı.

Kırgızistan Başsavcılığı seçim günü 25 kanun ihlalinin tespit edildiğini ve bunlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Seçim günü yaşanan olaylar, halkın büyük kısmında, seçimlerin adil ve hukuki çerçevede yapılmadığı şeklinde bir kanaat uyandırdı.

Seçim sonuçları

1 milyon 990 bin 753 seçmenin oy kullandığı seçime katılım yüzde 56,50 oldu. 5 Ekim itibariyle Otomatik (Elektronik) Seçim Sandıkları verileri doğrultusunda yapılan seçim sonucu açıklamalarına göre oy oranları, milletvekili sayıları ve partilere oy veren seçmen sayıları şu şekilde: