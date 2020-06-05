Kırgızistan dağlarında 15 kar leoparı tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırgızistan dağlarında 15 kar leoparı tespit edildi

Orta Asya ülkesi Kırgızistan'da başkent Bişkek yakınlarındaki Ala Dağlar'da 15 yetişkin kar leoparının görüntülendiği bildirildi.

Kırgızistan dağlarında 15 kar leoparı tespit edildi
05.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:43

Orta Asya ülkesi Kırgızistan'da başkent Bişkek yakınlarındaki Ala Dağlar'da 15 yetişkin kar leoparının görüntülendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 5 Ağustos Dünya Çevre Günü vesilesiyle yayımladığı raporda, küresel ısınmanın biyoçeşitliliği azaltan etkilerine işaret edildi.

Raporda, Kar Leoparı Vakfının Kırgızistan'da yürüttüğü çalışmada, başkent Bişkek'i çevreleyen Ala Dağlar'da, harekete duyarlı kızıl ötesi kameraların, bazıları şehre 40 kilometre kadar yakın mesafede 15 kar leoparı görüntülediği belirtildi.

İklim değişikliğinin, Orta ve Güney Asya dağlarının yüksek kesimlerinde yaşayan kar leoparlarının barınma alanlarını daralttığı vurgulanan raporda, 2070 yılına gelindiğinde bu tür habitatların üçte iki oranında azalmasının beklendiği kaydedildi.

Leoparların yerleşimlerin bu denli yakınına gelmesinin, iklim değişikliği ve değişen yaşam şartlarının sonucu olduğu vurgulandı.

Kovid-19 gibi hastalıkların ortaya çıkma riski artabilir

Vahşi kedilerin insan yerleşimlerine yakınlaşmasının besicilerle ve hayvan sürüleriyle karşılaşmaları artıracağı ve muhtemel çatışmalar yaratacağına işaret edilen raporda, bunun hayvan sürülerine yönelik saldırı tehdidinin yanı sıra leoparların öldürülmesine ve yasa dışı hayvan ticaretine yol açabileceği kaydedildi.

Raporda vahşi hayvanlarla insanlar arasındaki yakınlaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi hayvandan insana bulaşabilen hastalıkların ortaya çıkma riskini artırdığının altı çizildi.

Kar leoparı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) tehlike altındaki hayvan türleri listesinde "kırılgan" kategorisindeki türler arasında sayılıyor. Dünya üzerinde 10 binden az yetişkin kar leoparının yaşadığı ve sayılarının 2040 yılına gelindiğinde yüzde 10 oranında azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi Haber
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Prof. Dr. Şenol, sokaklardan gelen kalabalık görüntülerine isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum
Prof. Dr. Şenol, sokaklardan gelen kalabalık görüntülerine isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Fahrettin Koca Hasan Polatkan Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Ebru Şallı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Ankara Fenerbahçe George Floyd
Şu an buradasınız: Kırgızistan dağlarında 15 kar leoparı tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 17:46:10. #1.15#
title