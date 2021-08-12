Kırgızistan'da yüz yüze eğitimin başladığı tarih, sektörde Kovid-19 aşısı olanların sayısını artırmak için değiştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan'da yüz yüze eğitimin başladığı tarih, sektörde Kovid-19 aşısı olanların sayısını artırmak için değiştirildi

Kırgızistan'da yüz yüze eğitimin başladığı tarih, sektörde Kovid-19 aşısı olanların sayısını artırmak için değiştirildi
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'da öğretim sektöründe çalışanların yüzde 70'ini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamak için yüz yüze eğitimin başlama tarihi 1 Eylül'den 15 Eylül'e alındı.

Kırgızistan'da öğretim sektöründe çalışanların yüzde 70'ini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamak için yüz yüze eğitimin başlama tarihi 1 Eylül'den 15 Eylül'e alındı.

Bakanlar Kurulu Başkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov'un, salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin 15 Eylül'den itibaren okullarda yüz yüze eğitime başlayacağına ilişkin kararı imzaladığı belirtildi.

Kararın, ülkedeki epidemiyolojik duruma uygun olarak öğrencilerin eğitimini yüz yüze geçişini kademeli olarak sağlamak ayrıca eğitim öğretimin 11 Eylül'den sonra başladığı yabancı ülkelerdeki uygulamaların dikkate alınarak kabul edildiği ifade edildi.

Tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretim yılının ertelenmesinin turizm sektörüne de olumlu etkisinin bulunacağı kaydedildi.

Yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırgızistan'da tüm eğitim sisteminde 152 bin 827 kişi çalışmaktadır. Sağlık ve Sosyal Bakanlığının verilerine göre, bugüne kadar sadece 56 bin 114 eğitim-öğretim çalışanı Kovid-19'a karşı aşının ilk dozunu aldı. Sektördeki çalışanların da yüzde 70'inin aşılanması gerekmektedir. Bu da en az 52 bin çalışana iki doz aşının uygulanması anlamına gelmektedir."

Kırgızistan'da önceki yıllarda özellikle turizm sektörünün canlı kalması için eğitim-öğretim yılının 1 Eylül'den 15 Eylül'e ertelenmesi teklifleri yapılmıştı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Gülben Ergen Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Abdullah Avcı Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırgızistan'da yüz yüze eğitimin başladığı tarih, sektörde Kovid-19 aşısı olanların sayısını artırmak için değiştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:24:43. #1.15#

title