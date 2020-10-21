Kırgızistan'da yeniden parlamento seçimleri 20 Aralık'ta yapılacak

Kırgızistan'da yeniden yapılacak milletvekili seçimleri tam bir ay sonra 20 Aralık'ta düzenlenecek.

Kırgızistan'da yeniden yapılacak milletvekili seçimleri tam bir ay sonra 20 Aralık'ta düzenlenecek.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamada, yeniden yapılacak Meclis milletvekili seçimlerinin ülkede 20 Aralık'ta yapılmasına dair karar alındığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu kararın bugün, 21 Ekim'de düzenlenen MSK toplantısında alındığı aktarıldı. Merkez Seçim Komisyonu, daha önce bu yılki oylama sonuçlarını özetleyebilmek için 20 Aralık'ta tekrar bir seçim planlamayı uygun bulmuştu.

Siyasi güçlerin parlamentodaki temsilini genişletme fikrini de destekleyen MSK ayrıca, meclisin kısa sürede seçim barajının düşürülmesi, seçim mevzuatı, 2 numaralı formun kullanılması ve ayrıca seçim sonuçlarının iptal edilmesine neden olan siyasi partilerin seçimlere katılması gibi konuları düşünülmesini istemişti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimleri sonucu ülkede siyasi kriz yaşandı. Seçim sonuçlarının iptalini talep eden protestolar ayaklanmalara dönüştü. 5 Ekim'i 6 Ekim'e bağlayan gece göstericiler tarafından Parlamento binası işgal edildi, daha sonra ülkede çeşitli siyasi güçler arasında iktidar mücadelesi başladı. Sonucu Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu seçim sonuçlarını iptal etti, ülkenin cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etti. Yerine de Başbakan Sadır Caparov geçici olarak geçti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı