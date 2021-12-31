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Kırgızistan'da yeni yıl coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ala Too Meydanı'na akın eden halk, yeni yılı havai fişek gösterisiyle karşıladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ala Too Meydanı'na akın eden halk, yeni yılı havai fişek gösterisiyle karşıladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te halk, yeni yılı kutlamak için Ala Too Meydanı'nı doldurdu. Saatler 00.00'ı gösterinceye kadar Bişkekliler, düzenlenen konserde doyasıya eğlendi. Yeni yıla dakikalar kala konsere ara verilirken, sahnede kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un yeni yıl mesajı yayınladı. Caparov, ülkesinin geleceği için birlikte hareket etme zamanının geldiğini belirterek birlik mesajı verdi. Caparov, "Biz ülkedeki tüm siyasi güçlerle birlikte çalışmaya, yapıcı iş birliğine hazırız" dedi. Caparov'un konuşmasının ardından havai fişekler ateşlenerek yeni yıla "merhaba" dendi. Yeni yıl kutlamaları konserle devam etti.

(Aliia Raimbekova/ İHA)

Kırgızistan'da yeni yıl coşkusu

Kırgızistan'da yeni yıl coşkusu

Kırgızistan'da yeni yıl coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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