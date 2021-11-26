Kırgızistan'da yeni "Milli Güvenlik Konsepti" onaylandı

Kırgızistan'da pazar günü yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi, ülkenin yeni "Milli Güvenlik Konsepti'ni" onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda, yaklaşan parlamento seçimlerinde ülkenin ekonomik ve gıda güvenliğinin sağlanması konuları ele alındı.

Toplantıda, Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Caparov'un talimatı üzerine devlet organlarının, bağımsız uzmanlarla birlikte hazırladığı yeni "Milli Güvenlik Konsepti"nin taslağını tanıttı.

İmankulov, ülkenin ulusal güvenliğini etkileyebilecek dış ve iç tehditleri sıraladı.

"Toplumun birlik ve beraberliğine katkıda bulunacak"

Mevcut Milli Güvenlik Konsepti'nin 2012'de kabul edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Caparov, buradaki konuşmasında, "Konseptte milli güvenlik düzeyini artırmaya yönelik çok sayıda pratik önlem bulunuyor. Tüm bu önlemler mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde uygulanmalıdır." dedi.

Caparov, Savunma Bakanlığından en kısa sürede yeni bir askeri doktrin taslağını hazırlamasını ve onaya sunmasını istedi.

Devlet organlarının, ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmek ve ulusal çıkarların korunmasını sağlamak için günlük çalışmalarında en iyi yöntem ve mekanizmaları kullanması gerektiğini vurgulayan Caparov, şunları söyledi:

"Konseptin uygulanması toplumun korunmasına, insani gelişmeye, vatandaşların yaşam kalitesinin ve esenliğinin iyileştirilmesine, savunma kabiliyetinin güçlendirilmesine, toplumun birlik ve beraberliğine, ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılmasına, rekabet edebilirliğe ve uluslararası düzeyde prestijin artışına katkıda bulunacaktır."

Devlet televizyon kanallarında ve sosyal medya araçlarında naklen yayımlanan toplantıda, ülkenin yeni "Milli Güvenlik Konsepti" oy birliğiyle onaylandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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