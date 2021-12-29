Kırgızistan'da yeni dönem milletvekilleri yemin etti
Kırgızistan'da 28 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin ardından 7. Dönem Parlamentosu için milletvekilleri ant içme töreninde bir araya geldi.
Kırgızistan'da 28 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin ardından 7. Dönem Parlamentosu için milletvekilleri ant içme töreninde bir araya geldi.
Intımak partisi milletvekili Şarapatkan Majitova, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici olarak Meclis'e başkanlık etti.
Majitova, seçilen milletvekillerine halk ve ülke yararına hayırlı çalışmalar diledi.
Ulusal marşın okunmasıyla başlayan törende, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurjan Şayıldabekova, milletvekillerine mazbatasını takdim etti.
Mazbatasını alan milletvekilleri, kürsüden elini anayasaya koyarak ant içti.
Parlamentoda, Ata Yurt Kırgızistan 15, İşenim (İnanç) 12, Intımak (Birlik) 9, Alyans 7, Bütün Kırgızistan 6 ve İman Nuru 5 milletvekili ile temsil ediliyor.
Böylelikle, 90 sandalyeli parlamentoda 54 sandalyeye siyasi partiler, 36 sandalyeye de bağımsız adaylar oturdu.
Ayrıca, gelecek yılın başlarında Bişkek'in iki ilçesinde bağımsız adayların yarışacağı seçimlerin yenilenmesi kararlaştırılmıştı.
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AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri