Kırgızistan'da yeni anayasa değişikliği teklifi Meclis komitesinde kabul edildi

Kırgızistan'da yeniden devlet başkanlığı yönetim sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği teklifinin, meclisin Anayasal Mevzuatı, Devlet Yapısı, Yargı ve Hukuk Konuları Komitesinde kabul edildiği bildirildi.

Meclis Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Anayasa Uzlaşma Komisyonunda 2,5 ay içinde görüşülerek Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan anayasa değişikliği teklifinin Anayasal Mevzuatı, Devlet Yapısı, Yargı ve Hukuk Konuları Komitesinde kabul edildiği ve Meclis Genel Kurulunun onayına sunulduğu belirtildi.

Halk Kurultayı adlı yeni organın oluşturulmasını ve devlet başkanının geniş yetkilerle donatılmasını öngören cumhurbaşkanlığı hükümet sitemini içeren anayasa değişikliği teklifinin yarın Meclis Genel Kurulunda görüşülmesine başlanacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un imzasıyla yerel seçimlerin ilan edildiği 11 Nisan'da eş zamanlı olarak anayasa taslağının referanduma sunulması bekleniyor.

Ülkede 10 Ocak'ta cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte eş zamanlı olarak yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 81,49'u başkanlık sistemine "evet" demişti.

Kırgızistan, 1991-2010 yıllarında devlet başkanlığı yönetim sistemiyle yönetilmiş, ülkede iki halk devriminin ardından 2010'da anayasa referandumuyla parlamenter yönetim sistemi tercih edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur