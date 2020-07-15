Kırgızistan'da yaşayan ve koronavirüse yakalanan 4 vatandaş, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Ambulans uçağın inişi Koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşın uçaktan inişi ve ambulansa binmesi Sağlık ekiplerinden görüntüler Ambulanların havaalanından inişi ANKARA - Kırgızistan'da yaşayan ve koronavirüse yakalanan 4 vatandaş, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla...

Ambulans uçağın inişi Koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşın uçaktan inişi ve ambulansa binmesi Sağlık ekiplerinden görüntüler Ambulanların havaalanından inişi ANKARA - Kırgızistan'da yaşayan ve koronavirüse yakalanan 4 vatandaş, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Kaynak: AA