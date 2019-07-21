Kırgızistan'da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı: 6 yaralı
Kırgızistan'da düzenlenen bir otomobil yarışında, virajı dönen otomobil, kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı.
Kırgızistan'da düzenlenen bir otomobil yarışında, virajı dönen otomobil, kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Olay, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki bir otomobil yarışında, yerel saatle 13.00 sıralarında meydana geldi. Hızla viraja giren yarış otomobilinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.
Kaynak: DHA
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