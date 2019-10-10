Kırgızistan'da Türk piyanist Nihat Demirkol'dan Mehmetçik'e destek

10.10.2019 20:44

Kırgızistan'a davet edilen Türk piyanist Nihat Demirkol, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral vermek için Yağcılar Zeybeği adlı eseri çaldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kırgızistan'ın Oş kentinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Demirkol, ülkede yapılacak üç konserden ilkini Kırgızistan-Türkiye Manas Ünversitesinde (KTMÜ) verdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği himayesinde KTMÜ'nün Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Kasım Tınıstanov Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Kırgızistan Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakanlığı destek sağladı.

Demirkol, etkinlikte, "Türkiye'de bugün sınır ötesi harekat var. Oradakilere moral vermek lazım. Türkiye'deki İzmir şehrinin kurtuluşunda Mustafa Kemal, Belkahve'ye gider ve oradan İzmir'i seyreder. O günün anısına, Yağcılar Zeybeği adlı eseri çalarlar." ifadesini kullandı.

Yağcılar Zeybeği'ni çalan Demirkol, salondakiler tarafından ayakta alkışladı.

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm Mehmetçiklere başarılar diliyoruz. Zaferler diliyoruz. Ayaklarına taş değmesin." temennisinde bulundu.

Şimşekler, Demirkol'a teşekkür ederek Kırgızistan Merkez Bankası tarafından Cengiz Aytmatov anısına basılan hatıra para ve Mevlana şiirlerinin yer aldığı eseri hediye etti. KTMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Öğüt'te de çiçek takdim etti.

Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'a, Bişkek ve Oş'ta üç ayrı konser vermek için geldiğini belirterek, "Piyanist Feyzi Aslangil geleneksel Türk müziğinde piyanistlerin üstadıdır. Geride çok az sayıda bıraktığı eserleri seslendirmeye çalışıyorum. Piyano Türk müziği enstrümanı olmadığı ve ses itibarıyla biraz kısıtlı olduğu için bir kısım otoriteler piyanoyu kabullenmez ama Türk müziğinin bu enstrümanda çalınabileceğini göstermek için bir usta var. Ben de onun peşindeyim. Ömrüm yettiği müddetçe, Feyzi Aslangil gibi mektuplar yazmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Geleneksel Türk müziğini tanıtmak amacıyla "Allaturca Atölyeleri"ni yöneten Demirkol, 8 yaşında piyanoya başladı. Demirkol'un sözlü ve enstrümantal eserlerden oluşan 20'yi aşkın bestesi bulunuyor.

Kaynak: AA