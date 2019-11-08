Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı

Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir kafede meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

08.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:45
Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı

'ın başkenti Bişkek'te bir kafede meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bir iş merkezinin birinci katındaki kafede öğle saatlerinde tüp patladı.

Görgü tanıkları, iki patlama sesi duyduklarını belirtti. Patlama nedeniyle çıkan yangın ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralananlar, polis araçları ve ambulanslarla hastaneye taşındı.

ekipleri işletmenin mutfak bölümünde bir kadının cesedi bulundu.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, kafede 1 kadın işçinin öldüğü ve 3'ü çocuk toplam 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, patlamayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması talimatı verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı
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