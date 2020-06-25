Kırgızistan'da "tartışmalı" internet yasası parlamentodan geçti Kırgızistan'da sahte sosyal medya hesapları ve internet ortamında yapılan kişilik hakları ihlallerine karşı önlemleri içeren yasa tasarısı parlamentodan geçti.

Kırgızistan'da sahte sosyal medya hesapları ve internet ortamında yapılan kişilik hakları ihlallerine karşı önlemleri içeren yasa tasarısı parlamentodan geçti.

Kamuoyunda "bilgi manipülasyonu tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısı, mecliste 10'a karşı 79 oyla kabul edildi.

İnternette doğru bilginin dolaşımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan yasa, internette kişilik hak ihlallerinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Yasa ayrıca, internet sağlayıcısına, kullanıcının elektronik mesajlarını 6 ay boyunca saklama yetkisi ile bu bilgileri kolluk kuvvetleri ve adli makamlara verme sorumluluğu getiriyor.

Öte yandan yasanın ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını öne süren sivil toplum örgütleri, Meclis binası önünde toplanarak tasarının geri çekilmesini istedi.

Sivil toplum örgütleri ve bazı bağımsız medya temsilcilerinin karşı çıktığı "bilgi manipülasyonu yasası", Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un onaylaması durumunda 2021 ocakta yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA