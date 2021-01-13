Kırgızistan'da soğuk hava
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırgızistan'da soğuk hava

13.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:50

Ala-Too Meydanı Özgürlük Bulvarı Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve caddelerden detaylar BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü.

Ala-Too Meydanı

Özgürlük Bulvarı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve caddelerden detaylar BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü. Başkentte etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan meydanlar ve parklar ayrı bir güzelliğe büründü.

Kırgızistan'da soğuk hava
Kırgızistan'da soğuk hava
Kırgızistan'da soğuk hava
Kırgızistan'da soğuk hava

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırgızistan'da soğuk hava - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:50:55. #1.15#
title