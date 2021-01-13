Kırgızistan'da soğuk hava
13.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:50
Ala-Too Meydanı Özgürlük Bulvarı Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve caddelerden detaylar BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü.
Ala-Too Meydanı
Özgürlük Bulvarı
Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve caddelerden detaylar BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü. Başkentte etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan meydanlar ve parklar ayrı bir güzelliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur