Kırgızistan'da soğuk hava

Ala-Too Meydanı

Özgürlük Bulvarı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve caddelerden detaylar BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü. Başkentte etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde bulunan meydanlar ve parklar ayrı bir güzelliğe büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur