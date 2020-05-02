Kırgızistan'da şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi
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Kırgızistan'da şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi

Kırgızistan'da şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi
02.05.2020 22:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:38

Kırgızistan'ın güney bölgesi Batken'de şiddetli yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi, birçok evde su altında kaldı.

Kırgızistan'ın güney bölgesi Batken'de şiddetli yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi, birçok evde su altında kaldı.

Kırgızistan'ın güney bölgesi Batken'e bağlı İsfana şehrinde şiddetli yağış ve dolu sonrası sel meydana gelirken, birçok ev sular altında kaldı. Acil Durumlar Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Batken bölgesine bağlı İsfana şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonrası sel meydana geldiği ve 20 evin su altında kaldığı belirtilirken, olayda can kaybı olmadığı aktarıldı.

Acil Durumlar Bakanı Zamirbek Askarov'un talimatıyla olay yerine giden Bakan Yardımcısı Ravşan Rısbayev'in başkanlığındaki ekibin olay yerine ulaştığı ve durumu kontrol altına aldığı açıklandı. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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