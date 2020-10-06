Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler parlamento binasına girdi
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Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler parlamento binasına girdi

06.10.2020 08:06 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:10
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler parlamento binasına girdi

Kırgızistan'da seçimlerin iptal edilmesini isteyen protestocular cumhurbaşkanlığı sarayını ve parlamentoyu işgal etti.

Kırgızistan'da seçimlerin iptal edilmesini isteyen protestocular cumhurbaşkanlığı sarayını ve parlamentoyu işgal etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de 16 siyasi partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından çıkan olaylar devam ediyor. Seçimlerin iptal edilmesini isteyen protestocular, başkent Bişkek'teki parlamento binası ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdi. Protestocular işgal ettikleri cezaevinden de yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bilinmeyen nedenle çıkan yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptığı açıklamada, seçimlere giren tüm partilerin liderleriyle bugün bir araya geleceğini açıkladı.


Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler parlamento binasına girdi
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler parlamento binasına girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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