Kırgızistan'da sağlık görevlileri Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
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Kırgızistan'da sağlık görevlileri Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan'da sağlık görevlileri Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in geliştirdiği ve ülkeye hibe ettiği Sinopharm aşısı sağlık görevlilerine uygulanmaya başlandı.

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in geliştirdiği ve ülkeye hibe ettiği Sinopharm aşısı sağlık görevlilerine uygulanmaya başlandı.

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'e dün aşı yapılmasının ardından ülke genelinde belirlenen kamu hastanelerindeki görevliler de aşılanıyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlara 28 gün sonra ikinci doz uygulanacak.

Sağlık personeli ile başlayan aşılama çalışması, öncelik sırasına göre öğretmenler, sınır muhafızları, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzerindekilerle devam edecek.

Öte yandan Bişkek Belediyesi Başkanlığı, 1 Nisan'dan itibaren çocuk eğlence tesislerinin, alışveriş ve eğlence merkezlerinde bulunan oyun alanlarının faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Bir haftadır yeni vaka sayısında artış kaydedilen ve son 24 saatte 61 vaka tespit edilen başkent Bişkek'te salgın tedbirlerine uyulması konusunda sıkı kontroller başlatıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 113 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 88 bin 276'ya çıktı. Ülkede son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 1498'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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