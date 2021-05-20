Kırgızistan'da rüşvetten gözaltına alınan bakan görevden alındı

Kırgızistan'da Ulukbek Maripov'un kabinesinde iki hafta önce Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Kalkınma Bakanı olarak göreve başlayan Azamat Dıykanbayev rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.