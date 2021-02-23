Kırgızistan'da Rus aşısı Sputnik V tescil edildi
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Kırgızistan'da Rus aşısı Sputnik V tescil edildi

23.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:01
Kırgızistan'da Rus aşısı Sputnik V tescil edildi

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımının onaylandığı bildirildi.

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımının onaylandığı bildirildi.

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, İlaçlar ve Tıbbi Cihazlar Departmanı'nda Sputnik V aşısının tescil edilerek kitlesel aşılama için onaylandığı belirtildi.

Bugüne kadar aşılanma sürecinin yapılmadığı Kırgızistan'da son 24 saatte vaka sayısı 72 artarak 86 bine, iyileşenlerin sayısı 76 artarak 82 bin 879'a ulaştı. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 1460 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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