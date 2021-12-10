Kırgızistan'da Reina saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen zanlı yakalandı - Haberler
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Kırgızistan'da Reina saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen zanlı yakalandı

Kırgızistan'da Reina saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırgızistan'da, 2017'de İstanbul'da gerçekleştirilen Reina saldırısına karıştığı düşünülen bir zanlının yakalandığı bildirildi.

İSTANBUL (İHA) - Kırgızistan'da, 2017'de İstanbul'da gerçekleştirilen Reina saldırısına karıştığı düşünülen bir zanlının yakalandığı bildirildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 8 Aralık'taki terörle mücadele eylemleri kapsamında başkent Bişkek'te terör faaliyetleri düzenlemek şüphesiyle M.Ş.P. isimli 1 kişinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan zanlının, 2017'de İstanbul'daki Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen ve 18 ülkeden 39 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı saldırıyla bağlantılı olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.

Zanlının duruşma öncesi gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BİŞKEK

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