Kırgızistan'da parlamento seçimleri 4 Ekim'de yapılacak
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Kırgızistan'da parlamento seçimleri 4 Ekim'de yapılacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede genel seçimlerin 4 Ekim 2020'de yapılması kararını onayladı.

Kırgızistan'da parlamento seçimleri 4 Ekim'de yapılacak
03.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:14

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede genel seçimlerin 4 Ekim 2020'de yapılması kararını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un, genel seçimlerin 4 Ekim'de yapılmasını öngören kararı onayladığı belirtildi.

Açıklamada, hükümete, seçimlerin gerçekleşmesi için gerekli önlem ve düzenlemelerin yapılması için talimat verildiği kaydedildi.

Yaklaşık 200 siyasi partinin bulunduğu ülkede, parlamento seçimleri 5 yılda bir yapılıyor.

Parlamento seçim barajı, yüzde 9'dan yüzde 7'ye düşürülmüştü. En son parlamento seçimlerini, Sosyal Demokrat, Cumhuriyet-Ata Yurt, Kırgızistan, İlerleme ve Kalkınma, Bir Ol ile Ata Vatan partileri kazanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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