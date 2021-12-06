Kırgızistan'da oyların elle sayımı tamamlandı

Kırgızistan'da 28 Kasım'da yapılan parlamento seçimlerin ardından elle oy sayımı tamamlandı.

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve dışında kaydı bulunan 3 milyon 703 bin 420 seçmen için kurulan 2 bin 495 sandıkta oyların elle sayım işlemi sona erdi.

Elle oy sayım işleminin sandık kurulları, siyasi partiler, adaylar ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin gözetiminde yapıldığı aktarıldı.

Merkez Seçim Komisyonu, 28 Kasım'daki milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacak.

Seçimde ilk sonuçlara göre 6 siyasi partinin yüzde 5'lik seçim barajını aştığı açıklanmıştı.

Kırgızistan'da, seçmenler oy pusulalarını elektronik sandıklara atıyor, sayım dijital ortamda gerçekleştiriliyor, elle sayım işlemiyle de kontrol yapılıyor.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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