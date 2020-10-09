Kırgızistan'da OHAL ilan edildi
09.10.2020 14:24 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:24
Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov başkent Bişkek'te ülkede yaşanan huzursuzluklar nedeniylr olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov başkent Bişkek'te ülkede yaşanan huzursuzluklar nedeniylr olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Sokağa çıkma yasağı ve sıkı güvenlik kısıtlamaları içeren olağanüstü halin Cuma günü 20.00'den 21 Ekim sabah 08.00'e kadar geçerli olacağını söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı