Kırgızistan'da milletvekili seçimleri 28 Kasım'da düzenlenecek
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Kırgızistan'da milletvekili seçimleri 28 Kasım'da düzenlenecek

Kırgızistan'da milletvekili seçimleri 28 Kasım'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'da ertelenen milletvekili seçiminin, 28 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

Kırgızistan'da ertelenen milletvekili seçiminin, 28 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 11 Nisan'da ülkede düzenlenen anayasa referandumu sonucu milletvekili seçim tarihini belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğu hatırlatıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, imzaladığı kararnameyle, milletvekili seçim tarihini 28 Kasım Pazar günü olarak belirlediği kaydedildi.

Anayasada ve yeni seçim kanununda, Kırgızistan'ın yasama organını oluşturan Jokorku Keneş'te (Yüksek Meclis) sandalye sayısı ve milletvekili seçilme şartları yeniden düzenlendi.

Parlamentoda 120'den 90'a indirilen koltuk sayısını oluşturacak milletvekillerin 54'ü nispi temsil (siyasi parti aday listesi), 36'sı da çoğunluk (bağımsız aday) esasına dayalı seçilebilecek.

Ne olmuştu?

Kırgızistan'da 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal edilmişti.

Böylece, 5-15 Ekim arasında yapılan kitlesel protestolar sonucunda, milletvekili seçim sonuçları iptal edilmiş, ülkeyi üç yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etmişti.

Meclisin görev süresi uzatılırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve anayasa referandumuna gidilmişti.

Kırgızistan halkı, Sadır Caparov'u cumhurbaşkanı seçmiş, anayasa referandumunda da parlamenter yönetim sisteminden vazgeçerek devlet başkanlığı sistemini tercih etmişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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