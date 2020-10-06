Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçları iptal edildi
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Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçları iptal edildi

06.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:41
Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçları iptal edildi

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptal edildiği bildirildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptal edildiği bildirildi.

Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçim sonuçlarının iptal edildiği belirtildi.

Komisyon, dün yüzde 7'lik seçim barajını seçime katılan 16 siyasi partiden sadece 4'ünün geçtiğini duyurmuştu.

Seçim barajını geçemeyen 12 siyasi parti ve düşük oy oranıyla Meclise girmeyi başaran Bütün Kırgızistan Partisi seçim sonuçlarını kabul etmemişti.

Seçimlerin yenilenmesi talebiyle protestolara başlayan muhalefet taraftarları Cumhurbaşkanlığı ve Parlamentoyu işgal etmişti.

Bişkek'te olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonuna seçim sürecinde yaşanan ihlallerin gözden geçirilmesi ve gerektiğinde seçimlerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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