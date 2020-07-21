Kırgızistan'da merak uyandıran 4 bin yıllık kaya resimleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırgızistan'da merak uyandıran 4 bin yıllık kaya resimleri

Kırgızistan'ın kuzeyinde Issık Göl bölgesindeki 1000'den fazla kaya resminin (petroglif) yer aldığı Çolpon-Ata Petroglif Açık Hava Müzesi tarihe ışık tutuyor.

21.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:19

Kırgızistan'ın kuzeyinde Issık Göl bölgesindeki 1000'den fazla kaya resminin (petroglif) yer aldığı Çolpon-Ata Petroglif Açık Hava Müzesi tarihe ışık tutuyor.

Başkent Bişkek'ten 260 kilometre mesafedeki Çolpon-Ata kent girişinde 42 hektar alanda kurulu müzede, 30 santimetre ila 3 metre büyüklüğünde ve üzerlerinde 1000'den fazla resmin yer aldığı kaya bulunuyor.

Kayalarda, 4 bin yıl önce ortak yaşam tarzı olan dönemin insanlarının son derece sanatsal ve gerçekçi yaptığı çizimlerde, av kültürü, hayvanla mücadele sahneleri, avcı tasvirleri, sembolik çizgi, daire ve dikdörtgen şekilleri yer alıyor.

Çolpon-Ata Petroglif Açık Hava Müzesi'nde kaya resimleri dışında Göktürkler döneminde yapılan insan biçimli taş heykeller de sergileniyor.

Kırgızistan'da 10 binden fazla kaya resmi bulunuyor

Asya'dan Avrupa'ya uzanan tarihi İpek Yolu güzergahındaki Kırgızistan'ın genelinde 10 binden fazla kaya resmi bulunuyor.

Kırgızlar, UNESCO'nun Kırgızistan toprakları içerisinde kültür mirası listesinde bulunan kaya resimlerini, desenli taş anlamına gelen "Saymaluu Taş" olarak adlandırıyor.

Issık Göl bölgesinde 8 ayrı mevkide bulunan kaya resimleri, sayıca en çok Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad kentinden 120 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikte koruma altında tutuluyor.

Çolpon-Ata Petroglif Açık Hava Müze rehberi Maksat Kurmanov, AA muhabirine, kaya resimlerinin yer aldığı köyde dünyaya geldiğini ve çocukluğunu taşlar arasında koyun otlatarak geçirdiğini ve taşların korumaya alınmasıyla müzede görev aldığını anlattı.

Kurmanov, 4 bin yıl önce kaya üzerine çizilmiş resimlerin sergilendiği müzenin yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ancak dünyada ve ülkede yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yabancı ziyaretçilerin gelemediğini söyledi.

Kurmanov, salgının bir an önce bitmesini ve müzeye yeniden yerli ve yabancı turistlerin akın etmesini beklediklerini belirtti.

En belirgin motiflerden biri geyik figürü

Kaya resimlerinin ne anlama geldiği konusunda sürekli merak içinde olduğunu söyleyen Kurmanov, resimlerde en belirgin motiflerden birinin geyik figürü olduğunu aktardı.

Kurmanov, kaya üzerine resimleri çizen insanların dağ geyiğini kendilerine et, deri ve yün vermesi, erişilmez yerlere erişilebilirliği ve kararlılığı nedeniyle yücelttiklerini ve bu nedenle kaya resimlerinin yüzde 80'inin geyiklerden oluştuğunu ifade etti.

Kırgızistan'da merak uyandıran 4 bin yıllık kaya resimleri

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları 3. Sayfa
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı Güncel
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni bu varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni bu varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Fatih Sultan Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Defne Samyeli Öztürk Serengil
Spor Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Kırgızistan'da merak uyandıran 4 bin yıllık kaya resimleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 11:23:48. #1.14#
title