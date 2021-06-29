Kırgızistan'da memur sayısı yüzde 30 azaltılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan'da memur sayısı yüzde 30 azaltılacak

Kırgızistan'da memur sayısı yüzde 30 azaltılacak
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bütçede tasarruf sağlamak amacıyla kamuda istihdam edilen memur sayısının yüzde 30 düşürülmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bütçede tasarruf sağlamak amacıyla kamuda istihdam edilen memur sayısının yüzde 30 düşürülmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un, "yürütme ve yönetim organlarının yapısını optimize etmek ve bütçede tasarruf sağlamak için kamuda istihdam edilen memur sayısının yüzde 30 düşürülmesine" ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

İşten çıkarmaların, Cumhurbaşkanlığı idaresi ve idareye bağlı tüm kurumlarda, bakanlıklar, devlet komiteleri, idari birimleri ve valilikleri kapsayacağı kaydedildi.

Meclis Başkanlığına, Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkeme, Yargı Dairesi, yerel mahkemelerin yanı sıra yerel yönetimlere de çalışan sayısının yüzde 30 azaltılması tavsiye edildi.

Bakanlar Kuruluna, tasarruf edilen fonların devlet ve belediye çalışanlarının maaşlarının artırılması için kullanılması talimatı verildi.

Caparov'un imzaladığı kararnamenin bugün yürürlüğe girdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Ece Çeşmioğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırgızistan'da memur sayısı yüzde 30 azaltılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:20:46. #1.14#

title