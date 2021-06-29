Kırgızistan'da memur sayısı yüzde 30 azaltılacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bütçede tasarruf sağlamak amacıyla kamuda istihdam edilen memur sayısının yüzde 30 düşürülmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bütçede tasarruf sağlamak amacıyla kamuda istihdam edilen memur sayısının yüzde 30 düşürülmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un, "yürütme ve yönetim organlarının yapısını optimize etmek ve bütçede tasarruf sağlamak için kamuda istihdam edilen memur sayısının yüzde 30 düşürülmesine" ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

İşten çıkarmaların, Cumhurbaşkanlığı idaresi ve idareye bağlı tüm kurumlarda, bakanlıklar, devlet komiteleri, idari birimleri ve valilikleri kapsayacağı kaydedildi.

Meclis Başkanlığına, Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkeme, Yargı Dairesi, yerel mahkemelerin yanı sıra yerel yönetimlere de çalışan sayısının yüzde 30 azaltılması tavsiye edildi.

Bakanlar Kuruluna, tasarruf edilen fonların devlet ve belediye çalışanlarının maaşlarının artırılması için kullanılması talimatı verildi.

Caparov'un imzaladığı kararnamenin bugün yürürlüğe girdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur