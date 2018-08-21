Kırgızistan'da Kurban Bayramı Namazı Kılındı
Kırgızistan'ın başkent Bişkek'te binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda eda etti.
Kırgızistan'ın başkent Bişkek'te binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda eda etti.
İmamların vaazlarıyla başlayan bayram namazına Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Dosalı Esanaliyev, Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov ile milletvekilleri katıldı.
Müftü Yardımcısı Zamir Rakiyev bayram hutbesinde, Kurban Bayramı'nın önemini anlattı daha sonra bayram namazını kıldırdı.
Kur'an Kerim'in okunmasının ardından vatandaşlar bir birleriyle bayramlaştı.