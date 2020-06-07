Kırgızistan'da Kovid-19 vaka sayısı 33 arttı Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 33 artarak 2 bin 7'ye yükselirken toplam iyileşenlerin sayısı 1425 oldu.

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 33 artarak 2 bin 7'ye yükselirken toplam iyileşenlerin sayısı 1425 oldu.

Geçici Başbakan ve Birinci Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov, koronavirüs ile mücadele karargah toplantısında yaptığı konuşmada, "Bişkek'teki epidemiyolojik durum endişe verici, rakamlar düşmüyor. Sıhhi kurallara uyulmamaktadır. Ek kısıtlama kararları alınabilir." ifadelerini kullandı.

Bişkek Büyükşehir Belediyesi, karantina uygulanan Bişkek'te restoran ve lokantalarda ek önlemler aldırdı.

Rusya'da mahsur kalan 664 Kırgızistan vatandaşı Rusya Havayollarına ait uçaklarla tahliye edildi.

Maske takmanın ve sosyal mesafeye uymanın zorunlu olduğu ülkede, kalabalıkların oluşabileceği iş yerleri ve sınır kapıları kapalı tutuluyor.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 33 artarak 2 bin 7'ye çıkarken toplam iyileşenlerin sayısı 1425 oldu.

Kırgızistan'da virüs nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA