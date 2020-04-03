Kırgızistan'da Kovid-19 tedbirleri Bişkek şehrindeki sakinlik Meclis Genel Kurulundaki görüşmeler Ailelere un yardımı yapılması Sağlık Bakanının düzenlediği basın toplantısı Çin'den yapılan yardımın Kırgızistan'a ulaşması BİŞKEK - Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı tedbirler artıyor.

Bişkek şehrindeki sakinlik Meclis Genel Kurulundaki görüşmeler Ailelere un yardımı yapılması Sağlık Bakanının düzenlediği basın toplantısı Çin'den yapılan yardımın Kırgızistan'a ulaşması BİŞKEK - Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı tedbirler artıyor. Kırgızistan'da OHAL'i ihlal cezaları sıkılaştırıldı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, OHAL ve karantina kuralları ihlal edenlere cezaların ağırlaştırılmasını öngören kanunu onayladı. Kanun maskesiz dışarı çıkanlara 11 dolar, sebepsiz ziyaretlere 35 dolar ve virüsü kasıtlı bulaştıranlara 2 bin 238 dolar para cezası verilmesini öngörüyor. Kovid-19 kaynaklı bir ölümün yaşandığı Kırgızistan'da vaka sayısı 130 olarak açıklanmıştı. Kaynak: AA