Kırgızistan'da Kovid-19 tedavisi gören 4 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi
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Kırgızistan'da Kovid-19 tedavisi gören 4 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Kırgızistan'da Kovid-19 tedavisi gören 4 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi
17.07.2020 07:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 07:54

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhanettin Ç. (51), İsmail Ş. (55), Mehmet Yılmaz (47) ile Ramazan Özdemir (39), ülkelerinde tedavi edilme talepleri üzerine nakil operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda, Kırgızistan'a gönderilen Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçağı, başkent Bişkek'ten aldığı Türk vatandaşlarıyla saat 22.15'te havalandı.

Atatürk Havalimanı'na saat 07.00'de inen uçaktaki hastalar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA

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