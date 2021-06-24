Kırgızistan'da Kovid-19 kaynaklı yeni dalgaya karşı "bireysel sorumluluk" uyarısı
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Kırgızistan'da Kovid-19 kaynaklı yeni dalgaya karşı "bireysel sorumluluk" uyarısı

Kırgızistan'da Kovid-19 kaynaklı yeni dalgaya karşı 'bireysel sorumluluk' uyarısı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle yeni dalgaya karşı "bireysel sorumluluk" uyarısında bulundu.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle yeni dalgaya karşı "bireysel sorumluluk" uyarısında bulundu.

Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov, kabine üyeleriyle yaptığı toplantıda, sağlık sisteminin artan Kovid-19'a karşı hazırlığını ele aldı.

Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle yeni dalgaya karşı "bireysel sorumluluğa" dikkati çeken Maripov, "Bakanlar Kurulu, toplu etkinlikleri dışında ülkede herhangi bir kısıtlama getirme niyetinde değildir. Ancak her birimiz sevdiklerimizin sağlığı için sosyal sorumluluğumuzu hissetmeliyiz ve bu, salgının yayılmasına karşı ortak mücadeleye katkınız olacak." dedi.

Maripov, ülkede risk altında olan 2 milyonu aşkın vatandaşın aşı olması için acil aşı tedariki yapılması gerektiğini vurguladı.

Bu arada, Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Bakıt Djangaziyev, Twitter'den yaptığı açıklamada, ülkede bugün itibarıyla aşı olan vatandaş sayısının 100 bine çıktığını bildirdi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 822 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 118 bin 106'a yükseldi.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 1985'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise toplam 106 bin 858 olarak kayıtlara geçti.

Üç ay önce halkını aşılamaya başlayan Kırgızistan, Çin'den 150 bin adet doz Sinopharm aşı hibe almış, Rusya'dan da 100 bin doz Sputnik V aşı tedarik etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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