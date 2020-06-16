Kırgızistan'da koalisyon, Başbakanlık görevine Boronov'u aday gösterdi
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Kırgızistan'da koalisyon, Başbakanlık görevine Boronov'u aday gösterdi

Kırgızistan'da, koalisyonu oluşturan partiler, başbakanlık görevine 56 yaşındaki Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov'u aday gösterdi.

Kırgızistan'da koalisyon, Başbakanlık görevine Boronov'u aday gösterdi
16.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:33

Kırgızistan'da, koalisyonu oluşturan partiler, başbakanlık görevine 56 yaşındaki Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov'u aday gösterdi.

Meclis Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyondaki partiler oy birliği ile Kubatbek Boronov'u Başbakanlık görevine aday gösterdi. Boronov, yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen güven ve destek için milletvekillerine teşekkür etti.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'ne bağlı Özgen şehrinde dünyaya gelen, Bişkek Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunu Boronov, 2003-2018 yıllarında Acil Durumlar Bakanlığında çeşitli görevler üstlendi.

Boronov, adı yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle başbakanlık görevinden dün istifa eden Muhammedkalıy Abılgaziyev'in kabinesinde, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Karargahı Başkanı olarak görev yaptı.

Bağımsızlığının 29'uncu yıl dönümünü 31 Ağustos'ta kutlayacak Kırgızistan'da meclis genel kurulunca Başbakanlık adaylığının kabul edilmesi halinde Boronov, ülkenin 31'inci başbakanı olacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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