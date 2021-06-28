Kırgızistan'da "Karabağ Zaferi" sergisi açıldı
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Kırgızistan'da "Karabağ Zaferi" sergisi açıldı

Kırgızistan'da 'Karabağ Zaferi' sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Karabağ Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Karabağ Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliği'nin organizasyonunda ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan sergi açılışında, Karabağ harekatında şehit olan askerler için saygı duruşu yapıldı ve Kırgızistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşları okundu. Katılımcılara Türkiye ve Azerbaycan'ın düzenlediği ortak askeri geçiş töreninden görüntüler izlettirildi.

Serginin açılışına, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucev, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, "Karabağ zaferi, Azerbaycan'ın haklı davada kazandığı bir zaferdir. Zafer her zaman haklınındır. Bu uğurda şehit olanındır. Vatan savunması kutsaldır ve vazgeçilmezdir. Kardeş Azerbaycan'ı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye teşekkür eden Orucev de, Azerbaycan halkı olarak, Azerbaycan'ın 44 günlük savaşında kardeş Türkiye'nin her gün Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve Azerbaycan'a manevi, siyasi, diplomatik ve kardeş desteğinde bulunduğunu vurguladı.

Orucev, söz konusu süreçte, Kırgızistan yönetiminin Azerbaycan'a verdiği destekten bahsetti ve Kırgız medyasının Azerbaycan'ın haklı davasıyla ilgili objektif yayınlar yaptığını aktardı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, AA muhabirine, her milletin üzüntüsünün ve zaferlerinin bulunduğunu ifade ederek, "30 yıllık Karabağ'daki üzüntülerimizin bir zaferle taçlanması bizi son derece mutlu etmiştir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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