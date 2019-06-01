Kırgızistan'da Kadir Gecesi
- İmam Serahsi Camisi'ndeki ibadet edilmesi Cemaatin dua etmesi Müftülük Yetkilisi Coldoşbek Abdıldayev'in açıklaması Ahıskalı Türklerinin Kadir Gecesini ihya etmesi BİŞKEK - Kırgızistan'da yaşayan Müslümanlar, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir...
- İmam Serahsi Camisi'ndeki ibadet edilmesi
Cemaatin dua etmesi
Müftülük Yetkilisi Coldoşbek Abdıldayev'in açıklaması
Ahıskalı Türklerinin Kadir Gecesini ihya etmesi BİŞKEK - Kırgızistan'da yaşayan Müslümanlar, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti.
Kaynak: AA