Kırgızistan'da Kadir Gecesi

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Cemaatin dua etmesi

Müftülük Yetkilisi Coldoşbek Abdıldayev'in açıklaması

Ahıskalı Türklerinin Kadir Gecesini ihya etmesi BİŞKEK - Kırgızistan'da yaşayan Müslümanlar, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti.

Kaynak: AA