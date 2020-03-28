Kırgızistan'da "İyilik Karargahı" gönüllüleri Kovid-19 mağdurları için çalışıyor Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında dışarıya çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlara yardım etmek isteyenler "İyilik Karargahı" isimli Facebook hesabında buluştu.

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında dışarıya çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlara yardım etmek isteyenler "İyilik Karargahı" isimli Facebook hesabında buluştu.

Salgın nedeniyle Kovid-19 vakalarının tespit edildiği Bişkek, Oş ve Celalabad ile bazı bölgelerde 20.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken ülke genelinde ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Ünlü televizyon yapımcı ve sunucusu Assol Moldokmatova da salgınla mücadeleye destek için ilk vakanın görüldüğü 18 Mart'tan itibaren ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Moldokmatova, "İyilik Karargahı" adlı iyilik hareketinin Facebook hesabında, ihtiyaç sahiplerinin iletişim bilgilerini paylaşarak, gönüllülerle yardıma muhtaçlar arasında bir köprü kuruyor.

Bizzat kendisi de dağıtım faaliyetlerine katılan Moldokmatova, ev hanımları tarafından hazırlanan yemekleri adreslerinden alarak, ihtiyaç sahiplerinin kapısına ulaştırıyor.

"Salgın bizi daha da yakınlaştırdı"

AA muhabirine yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Moldokmatova, tüm hayırseverleri "İyilik Karargahı"nda buluşturmak istediğini söyledi.

Moldokmatova, salgının insanları fiziken olmasa da ruhen birbirine yaklaştırdığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Birbirimizden uzak dursak da gönüllerimiz yaklaştı. Bugünlerde daha fazla insan yardım etmek için çaba sarf ediyor. Salgın bizi birbirimize kenetledi diyebiliriz. Yalnız yaşayan yaşlılar ve kronik hastalığı olanların yanı sıra gözetim altında tutulan vatandaşlara erzak paketleri ulaştırıyoruz. OHAL kapsamında görevli ve karantinadakilerin güvenliğini sağlayan personeline de yemek dağıtıyoruz. Hastane çalışanlarına antiseptik, maske ve eldiven temin ediyoruz."

Moldokmatova, salgınla beraber birçok değişimin de yaşanacağına işaret ederek, "Bu salgın büyük ülkelere ve megakentlere indirilmiş bir darbedir. Dünya düzeni yakında çok değişecek. Birlik ve beraberliğimizi korumak adına sükunet ve disiplinle bu salgınla yüzleşmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA