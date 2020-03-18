- Kırgızistan'da İlk Korona Virüsü Vakaları Açıklandı
- Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.
- Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı
BİŞKEK - Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.
Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbayev, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, korona virüsü vakalarının 6 gün önce Umre vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunduklarını kaydetti.
Kırgızistan, dün yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerini kapattı. Kırgızistan hükümeti sadece Kırgız vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriyor.
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Kaynak: İHA