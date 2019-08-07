Kırgızistan'da ifade vermeye gitmeyen eski cumhurbaşkanının evine polis baskını

07.08.2019 19:27

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve selefi Almazbek Atambayev arasında gerilim iyice tırmandı. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma birimi tarafından tanık sıfatıyla sorgulanmak üzere çağrılan eski Cumhurbaşkanı Atambayev ifade vermeye gitmeyince evini polis bastı.

Kırgız basınının görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre Atambayev'in başkent Bişkek yakınlarında bir köydeki evine polisler operasyon düzenledi. Olay esnasında havada helicopter uçtu. Görgü tanıkları ateş sesleri duyduklarını ve evden yaralıların çıkarıldığını da söyledi. Euronews.com'da Görüntüle