Kırgızistan'da hükümet karşıtı protesto eylemine polis sert müdahale etti

02.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:24

Kırgızistan'da gerçekleşen hükümet karşıtı protestolara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.



Pazartesi günü başkent Bişkek'te iki bine yakın kişinin katıldığı protesto eylemlerinde göstericiler hükümet binasına yürümek istedi. Euronews.com'da Görüntüle