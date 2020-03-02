Kırgızistan'da hükümet karşıtı protesto eylemine polis sert müdahale etti
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Kırgızistan'da hükümet karşıtı protesto eylemine polis sert müdahale etti

Kırgızistan'da gerçekleşen hükümet karşıtı protestolara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Eylemciler eski bir siyasetçinin serbest bırakılmasını ve Covid-19 salgınına karşı daha ciddi önlemler alınmasını talep etti.

02.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:24
Kırgızistan'da hükümet karşıtı protesto eylemine polis sert müdahale etti

'da gerçekleşen karşıtı protestolara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.


Pazartesi günü başkent Bişkek'te iki bine yakın kişinin katıldığı protesto eylemlerinde göstericiler hükümet binasına yürümek istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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