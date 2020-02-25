: Kırgızistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı

25.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:15

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 28. yılı nedeniyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te anma programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçilik konutunda düzenlenen anma programında, Hocalı Katliamı'nı anlatan fotoğraflarla tarih kitapları sergilendi.

Programda, kurbanlar için saygı duruşunun ardından "Hocalı" belgeseli sunuldu.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucev, burada yaptığı konuşmada, Ermeni askeri güçlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın 7 bin nüfuslu Hocalı kentinde "soykırım" yaptığına dikkati çekti. Bunun, 20. yüzyılın büyük trajedilerinden biri olduğunu belirten Orucev, "28 yıldır soykırımın acısı dinmedi. Soykırım suçluları, uluslararası bir mahkeme önünde cevap vermeli, bu suç cezasız kalmamalıdır. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı askeri politik saldırısı, dünya kamuoyu tarafından kınanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Programa büyükelçiler, akademisyenler, emekli subaylar, Azerbaycan diaspora temsilcileri ve davetliler katıldı.

Ermeni güçleri, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentinde yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katletmişti. Silahlı baskında, 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1275 kişi rehin alınmıştı.

Kaynak: AA

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