Kırgızistan'da halk anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başında
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Kırgızistan'da halk anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başında

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan'da halk anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başında

Kırgızistan'da halk, yönetimde köklü değişimi öngören yeni anayasa taslağını oylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Kırgızistan'da halk, yönetimde köklü değişimi öngören yeni anayasa taslağını oylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Yaklaşık 6 milyon 500 bin nüfuslu ülkedeki 3 milyon 606 bin 201 seçmen, yerel saatte 08.00'da 7 bölgede, 2 büyükşehirde, 26 şehirde açılan 2 bin 474 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkı önlemlerin alındığı oylama sürecini 10 ülke, 16 büyükelçilik ve 10 uluslararası kuruluştan 200'e yakın gözlemci ve 179 yerli ve yabancı basın mensubu izliyor.

Ülke genelinde toplam 7 bin 560 sandalyeli meclis üyeliği için, 59 siyasi partiden 5 bin 300'ü kadın olmak üzere yaklaşık 30 bin aday yarışıyor.

Sandık başındaki görevliler tarafından seçmene verilen iki pusulada, parti isimleri ve "hepsine karşı" seçeneği ile anayasa referandumu için "Evet" ve "Hayır" seçeneği yer alıyor.

Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda kimlik belgeleri, yüz tanıma ve parmak izi kontrolünün ardından elektronik sistemle oylarını kullanırken, oylamanın ilk sonuçlarının sandıkların kapanmasından sonra duyurulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Caparov, halkı oy kullanmaya davet etti

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova birlikte oy kullandı.

Caparov, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, halkı oy kullanmaya davet ederek "Halkımız Anayasa tasarısını desteklerse yarın yeni anayasaya göre yaşamaya başlayacağız." dedi.

Anayasa tasarısının kabul edilmesinin ardından tüm kanunları yeni anayasaya göre uyarlamaya başlayacaklarını söyleyen Caparov, "Ülkede 30 yıldır anayasada birçok değişiklik yapıldı. ve her seferinde diğer ülkelerin anayasalarını kopyaladık. İlk sefer, aksakalların, avukatların, akademisyenlerin, doktorların ve bilim adamlarının katılımıyla Anayasa taslağını kendimiz hazırlandık." ifadesini kullandı.

Caparov'un oy kullandığı sandıkta, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'in yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gözlem heyeti de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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