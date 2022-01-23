Kırgızistan'da gözaltına alınan araştırmacı gazeteci serbest bırakıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla dün gözaltına alınan araştırmacı gazeteci Bolot Temirov, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla dün gözaltına alınan araştırmacı gazeteci Bolot Temirov, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Temirov, 21 Ocak'ta, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in yakınlarının Celalabad bölgesinde bulunan Kırgız Petrol Şirketinden haksız kazanç sağladığına ilişkin bir haber yaptı.

Bişkek Emniyeti Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ertesi gün, bir kadının uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine Temirov'un ofisine geldi.

Aramanın ardından bilgisayarlara el koyan polis, gözaltına alınan Temirov'u da sağlık kontrolünden geçirmek için götürdü.

Temirov, ofis önünde toplanan gazetecilere, ofiste yere yatırıldığı sırada pantolonunun arka cebine uyuşturucu bırakıldığını savundu.

Gözaltına alınması sırasında ve sonrasında Temirov, ülkedeki basın mensuplarından yoğun destek aldı.

Adliyeye sevk edilen Temirov, Sverdlovskiy İlçe Mahkemesince yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Taşiyev, Temirov adliyeye çıkarılmadan önce basın toplantısı düzenledi.

Taşiyev, Temirov'un YouTube kanalından yayımladığı videoda adı geçen şirketle kendisinin hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek hakkındaki iddiaları yalanladı.

Hükümet, Kırgız Petrol Şirketinin çalışmalarını kamuoyuna tanıtmak için basın turu düzenleyecek.