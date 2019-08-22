Kırgızistan'da futbol takımı kaza geçirdi: 1 ölü

Kırgızistan'da futbol takımı kaza geçirdi: 1 ölü

Kırgızistan'da Akademya-Lider futbol takımı, ülkenin kuzeyi ile güneyini birleştiren Oş-Bişkek karayolunda kaza yaptı, kaza sonucu 22 yaşındaki bir futbolcu yaşamını yitirdi.

22.08.2019 16:44
Kırgızistan'da futbol takımı kaza geçirdi: 1 ölü

Kırgızistan'da Akademya-Lider futbol takımı, ülkenin kuzeyi ile güneyini birleştiren Oş-Bişkek karayolunda kaza yaptı, kaza sonucu 22 yaşındaki bir futbolcu yaşamını yitirdi.


Kırgızistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Akademya-Lider futbol takımı oyuncularının bulunduğu minibüsün Oş-Bişkek karayolunda trafik kazası geçirdiği belirtildi. Açıklamada 22 yaşındaki İliç İmanbekov isimli sporcunun da hayatını kaybettiği aktarılırken takımın Kırgızistan'ın Oş kentinde düzenlenen maç sonrası başkent Bişkek'e dönerken kaza yaptığı kaydedildi. - BİŞKEK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.