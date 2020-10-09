Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in aracı kurşulandı
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Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in aracı kurşulandı

09.10.2020 20:05 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:08
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in aracı kurşulandı

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan ve Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesi talebiyle miting düzenleyen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in aracı kurşunlandı.

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan ve Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesi talebiyle miting düzenleyen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in aracı kurşunlandı.

Atambayev, başkent Bişkek'teki Ala-Too meydanında taraftarlarıyla düzenlediği gösteride iki grup arasında taş ve şişelerin havada uçtuğu kavga yaşandı.

Çevredekiler tarafından çekilen görüntüde miting alanından uzaklaşan ve Atambayev'in bulunduğu ifade edilen araca kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş edildiği görüldü.

Aracın kapısına iki kurşun isabet ettiği, Atambayev'in saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

-Caparov'un taraftarları başbakanlık binasını ablukada tutmaya devam ediyor

Öte yandan, Atambayev'in gösteri düzenlediği Ala-Too meydanı yakınındaki başbakanlık binası önünde "geçici Başbakan" ilan edilen Sadır Caparov'un taraftarlarının gösterisi sürüyor.

Caparov'un başbakanlık makamının onaylanması talebiyle gösteri düzenleyen organizatörler, yarın daha geniş katılımlı miting düzenleyeceklerini bildirdi.

Atambayev'in taraftarları Ala-Too meydanını boşaltılırken, başbakanlık binası önünde Caparov'un az sayıda destekçisi beklemeyi sürdürüyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev ve eski milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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