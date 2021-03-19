Kırgızistan'da düzenlenen "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum sona erdi
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Kırgızistan'da düzenlenen "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum sona erdi

19.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:44
Kırgızistan'da düzenlenen

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk dünyası halkları ve devletleri arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine, gelecek kuşakların eğitim ve terbiyesine ışık tutulmasını hedefleyen "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum, değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk dünyası halkları ve devletleri arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine, gelecek kuşakların eğitim ve terbiyesine ışık tutulmasını hedefleyen "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum, değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Sempozyum, TBMM'nin Kuruluşunun 100. yılı, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının 30. yılı ve "2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" dolayısıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) organizasyonunda gerçekleştirildi.

"Türk Dünyasının Gelecek Perspektifi: Beklentiler ve Fırsatlar" konulu son oturumda, Kırgızistan Ata Vatan Milletvekili Kanıbek İmanaliyev, Yenisey Yazıtlarının Türk dünyasındaki önemini anlattı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla o dönemde yazılan iki mektubun içeriğini paylaşarak 250 bin Türk askerinin şehadet şerbeti içtiği Çanakkale Savaşı'nın büyük vatan savunması olduğunu vurguladı.

"Türk dünyası"nın tüm Türk halkları için kullanılan bir kavram olduğunu ifade eden Canbey, "Türkiye olarak ortak dil, inanç, kültür, tarih bağların bulunduğu Türk cumhuriyetleriyle ilişkilere özel önem atfediyoruz." dedi.

Canbey, Türk dünyasının geçen 30 yılda elde ettiği başarıları ve hedeflerine ulaşmalarını görmenin Türkiye için mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti.

"Türk dünyası ülkeleri arasında birlikteliklerin korunması çok elzemdir ve zaruridir"

KTMÜ'nün ev sahipliğindeki iki günlük sempozyumu değerlendiren TÜRKPA Türk Delegasyonu üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, "Türk dünyası ülkeleri arasında birlikteliklerin korunması çok elzemdir ve zaruridir." dedi.

Uçma, sempozyumda gündeme gelen "Türk dünyası vatandaşlığı" konusunun hayata geçmesi için ve bu fikrin paylaşılması için çaba sarf edeceğini belirtti.

İsmet Uçma, sempozyumda birikimlerini ve emeklerini Türk dünyasına kattıkları için akademisyenlere, KTMÜ yönetimine ve TÜRKPA'ya teşekkür etti.

Türk dünyasının tarihini, kültürünü, medeniyetini, mirasının korunması ve bu değerlerin gelecek nesillere taşınmaları için mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, sempozyuma katılımcılarına teşekkürlerini iletti.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da sempozyumda sunulan tebliğlerin kitaplaştırılacağını aktardı.

Sempozyum, TÜRKPA katılım sertifikaları ile hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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